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Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников

Бывший форвард сборной России Дмитрий Радченко заявил, что "Зениту" не хватает стабильности в текущем сезоне.

"Перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников, настолько впечатляли преобразования в команде. И теперь, конечно, результат удивляет, но еще больше удивляет нестабильная игра петербуржцев. То команда выдает хороший матч, много забивает, то вдруг голы даются с трудом, а то и вовсе не даются. Был ведь у "Зенита" турнирный отрезок, когда несколько матчей и вовсе не могли забить. Необходимо ставить команде сбалансированную игру, в которой каждый футболист понимает свою задачу. В которой четкие связи между линиями. Налаженный переход от обороны к атаке. Вот в этом направлении "Зениту" еще работать и работать. Критичен ли отрыв "Локомотива"? Начну с того, что 8 очков отрыва — это много. Тем более мы видим, как играет "Локомотив". Вроде бы команда без звезд. Вроде бы нет ярко выраженных лидеров. Но я заметил, что в каждой игре находится кто-то, кто готов взять на себя инициативу и решить исход матча. Это действительно коллектив, сложившийся, амбициозный. Это тренерская заслуга. Надо поздравить Юрия Семина с тем, что ему удалось такой коллектив создать. Без боя эта команда ничего не отдаст. Но бой навязать ей "Зенит" обязан, и шансы есть", - цитирует Радченко "Спорт день за днем".
Сегодня, 19:10
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