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Борис Игнатьев: ФНЛ и ПФЛ должны помогать в развитии талантливой молодежи

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал реформы, которые предложил владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Второй дивизион ? это фундамент нашего футбола. Там много клубов, где должны в обязательном порядке по регламенту играть доморощенные игроки ? по два выпускника академии на поле. Сейчас ? как только эти игроки переходят из школы в команду, надо платить. Предлагаю, чтобы платить необходимо было только за качество, а не за то, что мальчик просто есть. Если этот футболист действительно закреплится в составе, проведет один-два-три года и попадет в заявку не только потому, что это "обязаловка", только тогда необходимо выплачивать за него деньги академии. Такой воспитанник будет полезен не здесь и сейчас, а станет перспективой для всего российского футбола. Благодаря этому, качеству футболиста будет уделяться больше внимания и школы перестанут думать: "Мы выпустили, заработали, а вы теперь мучайтесь". Это поможет выстроить целую вертикаль. Ведь подготовка футболистов в академии решает не только клубную цель, но и всероссийскую. РФПЛ представляет имидж нашей страны в Европе, а ФНЛ и ПФЛ должны помогать в развитии талантливой молодежи. Они готовят игроков для страны. Те, кто играет в ПФЛ должны ставить себе задачу впоследствии играть в ФНЛ. Эта вертикаль должна работать. И чтобы клубы тоже были заинтересованы в том, чтобы развивать эту молодежь, а не заменять их другими футболистами", ? цитирует Игнатьева "Спорт день за днем".
Сегодня, 19:26
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
а спонсировать это развитие государство не должно?

Наше нет. А вот Германия да.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
а спонсировать это развитие государство не должно?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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