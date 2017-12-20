Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:38
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
14:46
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
11:59
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Борис Игнатьев: ФНЛ и ПФЛ должны помогать в развитии талантливой молодежи
Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал реформы, которые предложил владелец "Спартака" Леонид Федун.
"Второй дивизион ? это фундамент нашего футбола. Там много клубов, где должны в обязательном порядке по регламенту играть доморощенные игроки ? по два выпускника академии на поле. Сейчас ? как только эти игроки переходят из школы в команду, надо платить. Предлагаю, чтобы платить необходимо было только за качество, а не за то, что мальчик просто есть. Если этот футболист действительно закреплится в составе, проведет один-два-три года и попадет в заявку не только потому, что это "обязаловка", только тогда необходимо выплачивать за него деньги академии. Такой воспитанник будет полезен не здесь и сейчас, а станет перспективой для всего российского футбола. Благодаря этому, качеству футболиста будет уделяться больше внимания и школы перестанут думать: "Мы выпустили, заработали, а вы теперь мучайтесь". Это поможет выстроить целую вертикаль. Ведь подготовка футболистов в академии решает не только клубную цель, но и всероссийскую. РФПЛ представляет имидж нашей страны в Европе, а ФНЛ и ПФЛ должны помогать в развитии талантливой молодежи. Они готовят игроков для страны. Те, кто играет в ПФЛ должны ставить себе задачу впоследствии играть в ФНЛ. Эта вертикаль должна работать. И чтобы клубы тоже были заинтересованы в том, чтобы развивать эту молодежь, а не заменять их другими футболистами", ? цитирует Игнатьева "Спорт день за днем".
"Второй дивизион ? это фундамент нашего футбола. Там много клубов, где должны в обязательном порядке по регламенту играть доморощенные игроки ? по два выпускника академии на поле. Сейчас ? как только эти игроки переходят из школы в команду, надо платить. Предлагаю, чтобы платить необходимо было только за качество, а не за то, что мальчик просто есть. Если этот футболист действительно закреплится в составе, проведет один-два-три года и попадет в заявку не только потому, что это "обязаловка", только тогда необходимо выплачивать за него деньги академии. Такой воспитанник будет полезен не здесь и сейчас, а станет перспективой для всего российского футбола. Благодаря этому, качеству футболиста будет уделяться больше внимания и школы перестанут думать: "Мы выпустили, заработали, а вы теперь мучайтесь". Это поможет выстроить целую вертикаль. Ведь подготовка футболистов в академии решает не только клубную цель, но и всероссийскую. РФПЛ представляет имидж нашей страны в Европе, а ФНЛ и ПФЛ должны помогать в развитии талантливой молодежи. Они готовят игроков для страны. Те, кто играет в ПФЛ должны ставить себе задачу впоследствии играть в ФНЛ. Эта вертикаль должна работать. И чтобы клубы тоже были заинтересованы в том, чтобы развивать эту молодежь, а не заменять их другими футболистами", ? цитирует Игнатьева "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.