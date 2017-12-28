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Юрий Семин: у нас со Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что у него со спортивным директором железнодорожников Эриком Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба.

"Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда.
Дзюба? Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением. Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна.

У нас со Штоффельсхаусом ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу", - цитирует Семина "Российская газета".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 18:10
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5
(3)
№5 Написал: BAMBR Москва (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
хотя бы в полуфиналах.


Кубка Обладателе Кубков УЕФА Локомотив играл 2 раза,причём подряд

жаль,что

Цитата: СуперШтангист


Таких позорников .


пускают в интернет...
Регистрация: 13.09.2011
№4 Написал: паровоз (Сегодня, 19:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
абрек, тебе то кули здесь надо? биомусор в ахматке умеет в футбол играть?
Регистрация: 25.06.2016
№3 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:48) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас со Штоффельсхаусом ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба

Шпалыч всем и все уже доказал давным давно,а кто такой штоффельхауз,вот и пускай катится на хауз.
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: interested (Сегодня, 18:42) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Штоффельсхаус, geh nach Hause! angry
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:36) #
  • -12
  •  (26)
Болеет за:
«Терек»
Если Сёмина не уволят, дрезину ждёт расформирование и разнос чая в поездах дальнего следования, а то обошли немотивированный Спартак, ЦСКА с пенсионерами, которые никого почти не покупают в ТО, да несыгранный Зенит, где полкоманды обновили, не говоря уже о слабеньких воспитанниках смешного краснодара, где без тренерской руки великого Шалимова они бы и половину нынешних очков не смогли набрать.
Кому вообще такое нужно? Ни кубков европейских, 2 чемпионства внутренних за 100 лет (Кубок России - низший сорт), ни выходов хотя бы в полуфиналах, денег на них в РЖД просирают огромное количество, 100 болельщиков и говноигра со стадионом, хуже, чем в Хабаровске или Томи, не говоря уже о том, что чему могут научиться молодые футболисты у бывшего мужа Бузовой, кроме как майки с Путиным одевать под футболку с игровым номером.

Тьфу! Таких позорников ни в коем случае нельзя в ЛЧ пускать, это будет унижением всего российского футбола.
Регистрация: 7.05.2017
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