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Вячеслав Колосков: фанатское движение - явление, которое нигде запретить невозможно

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя заявление губернатора Калужской области о том, что фанатские футбольные движения нужно запретить, отметил, что это мнение не может быть компетентным.

"Странно, что такие заявления делает губернатор Калужской области – области, где нет большого футбола и нет никакого фанатского движения. Видимо, он делает выводы понаслышке или по тому, что видит. Это во-первых. Во-вторых, фанатским движением у нас руководят клубы, которые за него и отвечают. И понятно, что в этой среде есть всякие люди: агрессивные, нормальные, воспитанные, невоспитанные.

И запретить ничего вообще нельзя, любой запрет приведет к вспышке негативных фанатских проявлений. Поэтому это явление, которое нигде запретить невозможно. Даже у нас, ведь в России мало зрителей ходят на футбол, а на многие клубы в основном фанаты-то и ходят, большей частью – не агрессивные.

Здесь, как всегда, есть два золотых принципа. Первый – предупредить, а второй – лечить. Предупредить можно опять же за счет активной работы с фанатскими группировками, с регистрацией их в клубах, разъяснительной и воспитательной работы, встреч с командой и так далее.А второе – это принудительные меры, выявление людей, которые допускают какие-то безобразия на трибунах и за их пределами: драки, запуск дымовых шашек и прочие нарушения. И наказание их. И стычки между группировками тоже надо выявлять заранее, для этого у нас есть правоохранительные органы. Это все пустые разговоры, мы не раз уже говорили, и не стоит к ним возвращаться, есть же закон о фанатах. И реагировать таким образом, мне кажется, не совсем правильно", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков
Сегодня, 20:45
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№2 Написал: interested (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Успокоил". То, что надо делать, все и без Колоскова знают, и знают, что никогда это не будет делаться как надо. Так проще распустить эти легальные сборища хулиганов. Болельщики и без них и покричат, и попоют, и транспарант растянут. А нахлебники-хулиганы пусть идут работать.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да этот губер - просто идиот. Ну да, среди фанатов есть и хулиганы, и в процентах - среди болельщиков их, конечно, больше, чем в "среднем по больнице". Ну и что? Всех запрещать? Не вопрос, только тогда так - среди губернаторов ворья в особо крупных - тоже больше, чем в среднем по больнице. Тогда сажайте их всех, и первым - этого кал-лужского дауна!
Не говоря о том, что этот дегенерат о болельщиках калужской же команды отозвался так - мол, выйдете в пердив - налетят дебилы. Иначе говоря - я-то - хороший пан, вот холопы мои - сплошь быдло. Корона не жмет ему?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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