Евгений Марков не поедет с "Тосно" на сбор в Турцию

"Тосно" огласил состав на первый зимний сбор команды, который пройдет в турецком Белеке.Команда будет работать до 25 января, и проведет в Турции две товарищеские встречи – против "Ботошани" (18 января) и "Младост" (24 января).Отметим, что в составе команды нет нападающего Евгения Маркова. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может стать игроком московского "Динамо".