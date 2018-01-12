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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Марков не поедет с "Тосно" на сбор в Турцию
"Тосно" огласил состав на первый зимний сбор команды, который пройдет в турецком Белеке.
Команда будет работать до 25 января, и проведет в Турции две товарищеские встречи – против "Ботошани" (18 января) и "Младост" (24 января).
Отметим, что в составе команды нет нападающего Евгения Маркова. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может стать игроком московского "Динамо".
ФК "Тосно"
Команда будет работать до 25 января, и проведет в Турции две товарищеские встречи – против "Ботошани" (18 января) и "Младост" (24 января).
Отметим, что в составе команды нет нападающего Евгения Маркова. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может стать игроком московского "Динамо".
ФК "Тосно"
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