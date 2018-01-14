Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:50
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
19:03
Никита Симонян: англичане проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться (1)
Никита Симонян: англичане проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться (1)
16:13
Кристиян Бистрович: если не верить, что можно догнать "Локомотив", то зачем вообще играть в футбол?
Кристиян Бистрович: если не верить, что можно догнать "Локомотив", то зачем вообще играть в футбол?
16:02
Вячеслав Колосков: пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно (1)
Вячеслав Колосков: пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно (1)
Кристиян Бистрович: до лета хочу выучить русский язык
Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, что он готов к тяжелой работе и конкуренции за место в стартовом составе.
– Среди ваших конкурентов будут такие опытные игроки, как Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин. Когда принимали решение о переходе, понимали, что сходу будет тяжело пробиться в основной состав?
– Я прекрасно это знаю. Морально готовился к той тяжелой, упорной работе, которая мне предстоит. Но я готов показать свой максимум, готов полностью выкладываться на каждой тренировке.
– На сегодняшний день есть уверенность, что сможете кого-нибудь из конкурентов вытеснить из основы?
– Все зависит от того, как быстро смогу адаптироваться. Это ключевое на данный момент. Чем быстрее привыкну, тем быстрее придет понимание всего остального.
– В команде нет представителей Балканского полуострова. В связи с этим адаптироваться будет сложней?
– Вы правы, в этом плане будет непросто. Поэтому планирую плотно заняться изучением русского. Очень хочу выучить ваш язык до лета, и, надеюсь, к этому времени моя адаптация в команде полностью завершится.
"Спорт-Экспресс"
– Среди ваших конкурентов будут такие опытные игроки, как Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин. Когда принимали решение о переходе, понимали, что сходу будет тяжело пробиться в основной состав?
– Я прекрасно это знаю. Морально готовился к той тяжелой, упорной работе, которая мне предстоит. Но я готов показать свой максимум, готов полностью выкладываться на каждой тренировке.
– На сегодняшний день есть уверенность, что сможете кого-нибудь из конкурентов вытеснить из основы?
– Все зависит от того, как быстро смогу адаптироваться. Это ключевое на данный момент. Чем быстрее привыкну, тем быстрее придет понимание всего остального.
– В команде нет представителей Балканского полуострова. В связи с этим адаптироваться будет сложней?
– Вы правы, в этом плане будет непросто. Поэтому планирую плотно заняться изучением русского. Очень хочу выучить ваш язык до лета, и, надеюсь, к этому времени моя адаптация в команде полностью завершится.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.