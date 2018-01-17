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Луис Адриано: не вижу проблемы в том, чтобы завершить карьеру в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о том, как ощущает себя в московском клубе.

"Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в "Спартаке". Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Завершить карьеру в "Спартаке"? Для себя я не вижу в этом проблемы. Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве", - передает слова бразильца ТАСС.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 09:20
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(3)
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ты ее закончил когда перешел в свинарник
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЧР Орёл Орёлик, ты не прав!!! Он хорошо смотрится и в Европейских играх, когда..... когда "играет" Фернандо... Борется лучше всех!!! Корпусом играет!!!!!!! Может "немного " обидчивый в борьбе, неуступчивый... это ДА!!! Но, всегда старается!!!
Регистрация: 13.09.2012
№3 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:22) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
На поле действительно пашет. Очень полезен.
Тай, шоколадка!


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:39) #
  • +4
  •  (8)

Техника удар скорость все есть , не ошиблись что взяли тебя
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:29) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
дерзай, но маленечко поменьше грубости на поле и симуляций...и за тебя не будет стыдно местами...а так, хороший нап для внутреннего пользования...
Регистрация: 14.03.2010
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