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Лукас Фернандо: в России с расизмом сталкивался, понимал, что на меня смотрят как-то странно

Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо рассказал, что в России у него были случаи, когда он сталкивался с проявлениями расизма.

"С расизмом сталкивался. В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идёт не так. И всё равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал.

Что касается фразы Джикии о тающих шоколадках, то, на мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Это шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. "Спартак" – одна большая семья, здесь каждый может подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.

Травма Джикии - это, конечно, большая потеря. Грустно видеть его не на футбольном поле вместе со всеми. Мы поддерживаем Георгия и желаем ему скорейшего выздоровления. Его будет не хватать "Спартаку", - передает слова Фернандо "СЭ".
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 10:43
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(2)
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
спартакОвец или спартакОвца...
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Как это удивительно: в стране, где чёрные всегда были приезжими, а не завезёнными сотнями тысяч рабами, люди смотрят на них как на нечто диковенное? Замечу: не чуждое, не враждебное! Я также в 70-х / 80-х с удивлением смотрел на иномарки, в начале-середине 90-х смотрел с непоняткой на людей, идущих вроде в одиночку, но с кем-то при этом разговаривающих... Хуже, когда на меня смотрели в каких-нидь ПГТ, куда я приезжал и меня там никто не знал и не звал, да и говор был мой не соответсвовал местному - вот в этих случаях не только удивлённые взгляды случались: иногда и драться приходилось.
Вопрос: всё мною перечисленное имеет хоть малую долю отношения к расизму? Если б у нас шоколадок по всей стране было как на Миклухо-Маклая в 80-х/90-х, им бы никто не удивлялся. Но поскольку их в стране слишком мало, вот им и удивляются. Но дело в том, что удивлённость и ненависть совершенно различные понятия как по природе своей, так и по проявлению.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:07) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
мне вот в питере некомфортно

А представь Фернандо в зенитовской голубой одёжке?
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:03) #
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  •  (3)
online

Обнаглели или сдурели? Теперь расизм - это когда "как-то не так посмотрели"?
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:01) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Это не из-за расизма, а из-за того, что ты черный. Да и страшный при том.
Если бы Райцигер или Рибери приехали бы в Африку, там местные тоже кирпичей бы наклали.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Никогда они нас не поймут.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:47) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идёт не так

ну это и есть субъективное мнение
мне вот в питере некомфортно. а если учесть факт того, что москвичей далеко не везде адекватно "принимают", то это логично
а вот в Ульяновске мне шикарно
потому всё это относительно
обычное человеческое восприятие


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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