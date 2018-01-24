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Агент: "Зенит" сделал серьезное предложение Кришито

Агент Андреа Д’Амико рассказал о планах защитника "Зенита" Доменико Кришито.

"Мой клиент не отказывался от продления контракта. Вчера я вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством. Мы можем продлить соглашение, поскольку "Зенит" сделал серьезное предложение.

Кришито является капитаном команды, поэтому у него есть время все обдумать. Да, у него есть предложения у других клубов", – передает слова Д’Амико "Советский спорт" со ссылкой на Sportitalia.
Теги: Зенит Кришито
Сегодня, 09:49
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(3)
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Факел»
Кришито это пример для подражания! Ныть как баба в течении 2 или 3 сезонов чтобы его пожалели и дали новый контракт!
Вот Шатов не ныл и пошел лесом


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:59) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
4 и 4 млн евро и только так?

В год. Сроком на 5 лет))) Без голубого лоха и жизнь плоха


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: язва Москва (Сегодня, 10:28) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
4 и 4 млн евро и только так?


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:11) #
  • -5
  •  (7)

Кришито не баклан.
Регистрация: 29.08.2017
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:01) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кишито им так и сказал:"Опять в трясину? Вы что, серьезно?" smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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