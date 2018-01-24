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Кевин Кураньи: мне звонили из "Боруссии", интересовались Смоловым

Бывший форвард "Штутгарта", "Шальке" и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов вполне может стать достойной заменой Обамеянгу в дортмундской "Боруссии" в случае ухода африканца.

– А вы в курсе, что еще один ваш бывший одноклубник, Федор Смолов, в это трансферное окно может оказаться в дортмундской "Боруссии" в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга?

– Конечно. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем. Я тоже сказал, что Федор очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами – быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в бундеслиге.

– Да, но в конкурентах у него Оливье Жиру из лондонского "Арсенала" и Миши Батшуайи из "Челси"…

– Верно, и сейчас у Дортмунда в приоритете футболист в аренду, и преимуществом по понятным причинам владеет Жиру, а вот летом Смолов вполне способен выиграть конкуренцию у обоих этих нападающих.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кураньи Смолов Боруссия Д Краснодар
Вчера, 22:51
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