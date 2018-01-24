Кевин Кураньи: мне звонили из "Боруссии", интересовались Смоловым

Бывший форвард "Штутгарта", "Шальке" и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов вполне может стать достойной заменой Обамеянгу в дортмундской "Боруссии" в случае ухода африканца.– Конечно. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем. Я тоже сказал, что Федор очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами – быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в бундеслиге.– Верно, и сейчас у Дортмунда в приоритете футболист в аренду, и преимуществом по понятным причинам владеет Жиру, а вот летом Смолов вполне способен выиграть конкуренцию у обоих этих нападающих.