Сергей Фурсенко: Дзюба и Шатов? Пока не готов говорить об этом

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что судьба нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в команде еще не решена."Дзюба и Шатов? Пока не готов говорить об этом. Было решение тренерского штаба, что они пока будут играть в "Зените-2". Их судьба пока не решена. До 24 февраля все вопросы закроем. Саша Анюков, скорее всего, останется играющим тренером "Зенита-2. Практически пойдет по шагам Зырянова", – сказал в эфире программы "Все на Матч" Фурсенко.