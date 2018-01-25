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Сергей Фурсенко: Дзюба и Шатов? Пока не готов говорить об этом

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что судьба нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в команде еще не решена.

"Дзюба и Шатов? Пока не готов говорить об этом. Было решение тренерского штаба, что они пока будут играть в "Зените-2". Их судьба пока не решена. До 24 февраля все вопросы закроем. Саша Анюков, скорее всего, останется играющим тренером "Зенита-2. Практически пойдет по шагам Зырянова", – сказал в эфире программы "Все на Матч" Фурсенко.
Теги: Фурсенко Шатов Дзюба Зенит
Вчера, 22:16
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