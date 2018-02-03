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Директор "Тосно": долги? А у кого их нет? У "Зенита" и "Спартака"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко сообщил, что пока у него нет точно информации о том, что игроки команды бастуют из-за задолженностей.

"Пока у меня нет информации, что игроки бастуют. Наверное, есть какие-то долги. Но у кого их сейчас нет? У "Зенита" и "Спартака", плюс "Краснодар". У остальных так или иначе какие-то сложности, наверное, есть. Но в данном случае речь идет не о зарплате, а о дополнительных соглашениях. Не думаю, что это все носит какой-то судьбоносный характер. Поймите, я не нахожусь в Турции, в ближайшее время ситуация прояснится", - цитирует Хоменко "Спорт-Экспресс".
Теги: Тосно
Сегодня, 00:35
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тосненских проокладок нужно заменить на Динамо Спб,они зеньку дрючат)
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Быстров слукавил?
Регистрация: 20.03.2014
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