Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Массимо Каррера: общекомандные фото - это праздник футболистов, я не участвую

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему не присутствует на общекомандных фотографиях после победных матчей красно-белых.

"Это праздник футболистов, в котором я не участвую. Правильно, чтобы игроки получали эти аплодисменты, а я не люблю появляться на фото. Часто получается, что я в этот момент нахожусь на пресс-конференции.

Да, бывает, что при мне фотографируются в раздевалке. Я считаю, что этот момент футболистов. Я просто рад за них", - передает слова Карреры "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.