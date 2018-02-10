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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Александров: нагрузки у Божовича действительно серьезные, но они нас не пугают
Полузащитник тульского "Арсенала" Михаил Александров в интервью клубной пресс-службе рассказал о сборах команды в Турции.
- Мы в плановом режиме готовимся к возобновлению сезона. Тренерский штаб дает нам серьезные нагрузки. До окончания сбора будем работать в двухразовом режиме, нужно запастись терпением и продолжать трудиться. Если говорить о моем состоянии, то я себя чувствую очень хорошо и постепенно подхожу к оптимальной форме.
- Вам довелось работать с разными специалистами, чем отличается тренировочный процесс Миодрага Божовича?
- У Миодрага практически все упражнения проходят с мячом. Для футболиста это очень важно. Уверен, мы хорошо подготовимся. Отмечу, что нагрузки, которые дает Божович, действительно серьезные. Но они нас не пугают, потому что все понимают, чтобы хорошо выступить весной, нам нужно проделать огромную работу.
- На данный момент "Арсенал" еще ни разу не победил на сборах в Турции, вы обращаете внимание на результат?
- Нет. У нас сейчас не стоит задача побеждать любой ценой, главное двигаться согласно намеченному плану. Стоит задача наиграть новые комбинации и сочетания, получить игровую практику, найти оптимальные варианты игры на стандартах.
- За время сборов команда провела четыре контрольных мат ча, какой из них больше удался?
- На мой взгляд, удалась игра против «Габалы». В этом матче мы забили три мяча, в целом показывали хорошую командную скорость, многое получалось. К сожалению, не удалось сыграть на ноль. Но не стоит забывать, что практически все соперники подходят к поединкам с нами в лучшей физической форме. Когда мы наберем оптимальные кондиции, придет и результат.
- Какое самое нелюбимое упражнение у футболиста на сборах?
- Статика. Это, пожалуй, самое сложное, но эти упражнения позволяют развить хорошую координацию и существенно укрепить и развить связки.
- Как в целом проходят сборы?
- Мы готовимся в отличных условиях. Поля, питание, восстановление все на высшем уровне. Нам ничего не мешает работать на максимуме и позволяет полностью сосредоточиться на футболе.
- Как проводите свободное время?
- Практически все свободное время посвящаю восстановлению. Это различные процедуры, бассейн, баня, массаж. Лучшее средство набраться сил – это выспаться. Так что стараюсь соблюдать режим. Важно подходить к тренировкам отдохнувшим и готовым к нагрузкам, только так можно правильно выполнять задания тренера. Конечно, скучаю по семье, общаемся через различные мессенджеры. Иногда удается посмотреть видео в YouTube.
- В вашем инстаграме появляются видеоролики, где ваша дочка поет. В семье растет будущая артистка?
- Миа впервые запела, когда ей было три годика. Когда едем в машине, включаем минусы известных песен, она нам устраивает сольные концерты. Сейчас ей 4 года. Приняли с женой решение отдать ее в музыкальную школу. За последний год Миа участвовала в различных конкурсах и занимала призовые места.
- Она хотела бы стать профессиональной певицей?
- Когда Миа подрастет, сама примет решение. Сейчас ей очень нравится петь, выступать на сцене. Если мой ребенок счастлив, значит счастлив и я!
- И снова об "Арсенале". Какие задачи ставит команда на весеннюю часть чемпионата?
- Нужно идти от игры к игре. Нам по силам подняться на шестое место и побороться за выход в еврокубки. При этом не нужно зацикливаться на такой перспективе, а просто выходить на поле, показывать футбол и радовать болельщиков победами.
ФК "Арсенал" Тула
- Мы в плановом режиме готовимся к возобновлению сезона. Тренерский штаб дает нам серьезные нагрузки. До окончания сбора будем работать в двухразовом режиме, нужно запастись терпением и продолжать трудиться. Если говорить о моем состоянии, то я себя чувствую очень хорошо и постепенно подхожу к оптимальной форме.
- Вам довелось работать с разными специалистами, чем отличается тренировочный процесс Миодрага Божовича?
- У Миодрага практически все упражнения проходят с мячом. Для футболиста это очень важно. Уверен, мы хорошо подготовимся. Отмечу, что нагрузки, которые дает Божович, действительно серьезные. Но они нас не пугают, потому что все понимают, чтобы хорошо выступить весной, нам нужно проделать огромную работу.
- На данный момент "Арсенал" еще ни разу не победил на сборах в Турции, вы обращаете внимание на результат?
- Нет. У нас сейчас не стоит задача побеждать любой ценой, главное двигаться согласно намеченному плану. Стоит задача наиграть новые комбинации и сочетания, получить игровую практику, найти оптимальные варианты игры на стандартах.
- За время сборов команда провела четыре контрольных мат ча, какой из них больше удался?
- На мой взгляд, удалась игра против «Габалы». В этом матче мы забили три мяча, в целом показывали хорошую командную скорость, многое получалось. К сожалению, не удалось сыграть на ноль. Но не стоит забывать, что практически все соперники подходят к поединкам с нами в лучшей физической форме. Когда мы наберем оптимальные кондиции, придет и результат.
- Какое самое нелюбимое упражнение у футболиста на сборах?
- Статика. Это, пожалуй, самое сложное, но эти упражнения позволяют развить хорошую координацию и существенно укрепить и развить связки.
- Как в целом проходят сборы?
- Мы готовимся в отличных условиях. Поля, питание, восстановление все на высшем уровне. Нам ничего не мешает работать на максимуме и позволяет полностью сосредоточиться на футболе.
- Как проводите свободное время?
- Практически все свободное время посвящаю восстановлению. Это различные процедуры, бассейн, баня, массаж. Лучшее средство набраться сил – это выспаться. Так что стараюсь соблюдать режим. Важно подходить к тренировкам отдохнувшим и готовым к нагрузкам, только так можно правильно выполнять задания тренера. Конечно, скучаю по семье, общаемся через различные мессенджеры. Иногда удается посмотреть видео в YouTube.
- В вашем инстаграме появляются видеоролики, где ваша дочка поет. В семье растет будущая артистка?
- Миа впервые запела, когда ей было три годика. Когда едем в машине, включаем минусы известных песен, она нам устраивает сольные концерты. Сейчас ей 4 года. Приняли с женой решение отдать ее в музыкальную школу. За последний год Миа участвовала в различных конкурсах и занимала призовые места.
- Она хотела бы стать профессиональной певицей?
- Когда Миа подрастет, сама примет решение. Сейчас ей очень нравится петь, выступать на сцене. Если мой ребенок счастлив, значит счастлив и я!
- И снова об "Арсенале". Какие задачи ставит команда на весеннюю часть чемпионата?
- Нужно идти от игры к игре. Нам по силам подняться на шестое место и побороться за выход в еврокубки. При этом не нужно зацикливаться на такой перспективе, а просто выходить на поле, показывать футбол и радовать болельщиков победами.
ФК "Арсенал" Тула
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