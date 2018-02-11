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Кахор Муминов: у Луческу и Манчини потребительское отношение к футболистам. Но это проблемы Шатова, а не их

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий Олега Шатова, попытался объяснить причины неудачной работы игрока сразу с двумя тренерами в "Зените".

– Почему у Шатова не складывается сначала с Луческу, теперь вот с Манчини?

– Мы много это анализировали. И с футболистом, и сами. Олег – очень самокритичный парень, самые большие претензии он предъявляет себе. Однако, если вспомнить, у Хиддинка, Спаллетти, Виллаш-Боаша Олег показывал свои лучшие качества. Португалец назвал его даже одним из лучших игроков, с кем ему когда-либо приходилось работать.

– Так почему не сложилось с Луческу и Манчини?

– Тут вопрос, скорее, тренерского стиля, разницы подходов. У Луческу и Манчини есть одно объединяющее качество – они не пренебрежительно, нет, но, скажем так, потребительски относятся к футболистам. Они уверены, что им не надо ничего и никому объяснять и не считают нужным помогать подопечным преодолевать трудности.

Но, повторюсь, мы с Олегом приходим к выводу, что это все равно, наши проблемы, а не Луческу или Манчини. Поэтому очень важно было зимой уйти в аренду, сменить среду, чтобы снова получать удовольствие от футбола. Чтобы идти на работу как на праздник и иметь шанс играть минимум каждые семь дней по 90 минут. И тем самым попытаться убедить Станислава Черчесова, что у Олега есть шанс сыграть летом на домашнем чемпионате мира, - цитирует Муминова "СЭ".
Теги: Луческу Манчини Зенит Шатов
Вчера, 23:45
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:25) #
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Махор Куминов. Эй писаки , опять подмена понятий? Что значит потребительское отношение ? Попрошу перевести из плоскости дилетантской в иное , профессиональное измерение. Хотя , видимо, не дано, но кот надеется
Кот и Компания.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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