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Виталий Мутко: в РФПЛ должны быть критерии для легионеров

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко высказал мнение насчет критериев для легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Сейчас ведь как: мы приняли проект, лиги и комитет (профессионального футбола Российского футбольного союза. – Прим.) должны рассмотреть этот вопрос. До исполкома у них есть время. Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные, качественные показатели. Возможно, экономическая, социальная ответственность – для развития детского футбола. Исполком соберется, подумаем еще раз.

Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
Теги: Мутко
Вчера, 23:48
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№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:08) #
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Во жополиз-то.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:04) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
ЗАТКНИСЬ!!!!
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:54) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
самый главный критерий. ты должен на Колыме лес валить


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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