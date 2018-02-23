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Новичок "Рубина" Игорь Коновалов: долго шел к этому шагу в своей карьере

Полузащитник молодёжной сборной России Игорь Коновалов прокомментировал подписание контракта с "Рубином".

"Сразу бросается в глаза, что "Рубин" очень серьёзный клуб с большими задачами. Долго шёл к этому шагу в своей карьере, рад возможности поработать под руководством Курбана Бекиевича Бердыева и надеюсь оправдать его ожидания. В команде собраны классные футболисты, многие из которых являются игроками своих сборных.

Конкуренция меня не пугает, наоборот, будет дополнительно мотивировать, только в таких условиях можно расти и развиваться. При этом нужно отметить, что в "Рубине" сложился очень хороший коллектив, создана великолепная рабочая атмосфера. Постараюсь принести максимальную пользу команде.

Для меня очень важно, чтобы "Рубин" побеждал и поднялся как можно выше в турнирной таблице", - передает слова Коновалова "Чемпионат".
Теги: Рубин
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