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Лука Джорджевич: к "Ахмату" будем готовы на сто процентов

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России с "Ахматом".

"Команда хорошо готовится, и к "Ахмату" будем готовы на сто процентов. С большим нетерпением ждём эту игру. Уже достаточно долго находимся в Турции. Условия отличные, конечно, но хотим играть официальные матчи, и очень ждём 4 марта. Если говорить про Дзюбу и Новосельцева, то они уже играли в России, они всё знают и им не нужно много времени, чтобы подготовиться. Хабибу, наверное, чуть больше времени нужно будет. Но команда готова им помочь, чтобы потом они помогли команде", - цитирует Джорджевича официальный сайт клуба.
Теги: Джорджевич Арсенал Тула Ахмат
Сегодня, 14:22
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