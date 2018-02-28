Тренер "Луча-Энергии": матч с "Тосно" можно было перенести

Старший тренер "Луча-Энергии" Александр Алферов после поражения от "Тосно" в 1/4 финала Кубка России (1:2) выразил мнение, что встречу было бы целесообразнее перенести. На начало матча температура составляла -13 градусов.- Про матч было много разговоров - состоится он или нет, - и в какой-то момент эта неопределенность сыграла с нами плохую шутку, - сказал Алферов. - Мы плохо начали встречу, особенно, первый тайм. Не получался выход из обороны, много потерь, причем, в простых ситуациях, после которых соперник проводил опасные ответные атаки - так нам забили второй гол. В перерыве внесли определенные коррективы и заиграли в другой футбол. Удалось забить и держать "Тосно" в напряжении остаток матча.- Было много мнений. Если бы температура была ниже 15 градусов, мы бы не стали играть. А так все по регламенту. Когда игра началась, было минус 14, к концу - все 18, а то и 20. Считаю, что встречу можно было и перенести.