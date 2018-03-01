Дмитрий Парфенов: ничего криминального с погодой не было

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России отметил, что не видит проблемы в проведении игр при температуре минус 15 градусов.– Когда выигрываешь, всегда говоришь, что не стоило. Ничего криминального с погодой не было – я сам как футболист выступал в условиях и похуже. Когда на улице минус 20 – это одно, а когда разница в один градус, я не вижу в этом проблемы. Да, это неприятно для игроков, но нам надо понимать, что у нас такие погодные условия, такой календарь: если мы летом большую часть времени отдыхаем, значит, приходится играть в это время.– Это вопрос не ко мне. Я бы с удовольствием провел игру на "Петровском". Тут не о чем говорить – выиграли, идем дальше.