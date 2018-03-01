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Дмитрий Парфенов: ничего криминального с погодой не было

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России отметил, что не видит проблемы в проведении игр при температуре минус 15 градусов.

– Можно ли играть в такую погоду в футбол и не стоило ли перенести матч?

– Когда выигрываешь, всегда говоришь, что не стоило. Ничего криминального с погодой не было – я сам как футболист выступал в условиях и похуже. Когда на улице минус 20 – это одно, а когда разница в один градус, я не вижу в этом проблемы. Да, это неприятно для игроков, но нам надо понимать, что у нас такие погодные условия, такой календарь: если мы летом большую часть времени отдыхаем, значит, приходится играть в это время.

– Была ли возможность договориться с "Зенитом" о проведении матча на стадионе "Санкт-Петербург"?

– Это вопрос не ко мне. Я бы с удовольствием провел игру на "Петровском". Тут не о чем говорить – выиграли, идем дальше.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Парфенов Тосно Луч-Энергия
Сегодня, 01:03
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№2 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 02:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Dots,
Почему ваши в Туле не играли?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Dots (Сегодня, 02:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Летом для них жарко (они же сами про это говорят, когда жара на улице), а зимой холодно, они зажрались просто в конец уже, хотят чтобы всё идеально с погодой было, тряпки одним словом, газон плохой, погода не такая
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
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