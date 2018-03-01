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Илья Геркус: в случае со вчерашней отменой матча никаких двойных стандартов нет

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался относительно переноса четвертьфинала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" из-за низкой температуры.

"В этом вопросе нужно принять какое-то одно правило и всё время его придерживаться. Вопрос в том, что страна у нас большая и зачастую понятно заранее, что будет во время игры, как в случае нашей игры в Хабаровске.

Сейчас же решение принимается всего за час до матча, и, когда приезжаешь на стадион, легче просто уже сыграть. В этой части, конечно, нужен новый регламент. Два раза слетать в Хабаровск - это дорого.

Есть рекомендации, что матч не должен проводиться при температуре ниже 15 градусов. В случае со вчерашней отменой матча никаких двойных стандартов нет. В том же матче со "СКА-Хабаровск" мы сами приняли решение играть. Повторюсь, логика проста: раз уж прилетели - нужно играть", - передаёт слова Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус
Сегодня, 14:32
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№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Болельщик Зенита, а ныне Локомотива чётко всё разъяснил

логика проста: раз уж прилетели - нужно играть - передаёт слова Геркуса "Чемпионат


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
правильно геркус.а трусы прилетели приехали на стадион шоколадки бзбунтовались видимо все - в итоге скандал матч тв газмяс вообще в рот воды набралась.к тому же кинули собственных болел...
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пока у нас будут только рекомендации в голове Будогосского, этот дурдом и будет продолжаться. Если РФС и судейские не хотят всё прописывать в РЕГЛАМЕНТЕ, значит им это выгодно. А вот если бы болелы не драли глотки, а культурно собрались и подали в суд на РФС, то глядишь и было бы все понятно всем в регламенте. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 14:39) #
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online

Цитата: Сибирячок
Болельщик Зенита, а ныне Локомотива чётко всё разъяснил.

Бандерлогам пофигу - они его сейчас в свой питерский "миротворец" как врага народа запишут - и продолжат долдонить "вы переносили, а мы не переносили, и с Уфой на Петровском не играли, и славаукраине, бакланам слава"


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщик Зенита, а ныне Локомотива чётко всё разъяснил.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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