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Александр Алаев: "Рубину" разрешили замену юридического лица до 31 марта

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о смене юридического лица казанским "Рубином".

"22 февраля бюро Исполкома одобрило смену юридического лица казанского клуба, но все документы предоставлены не были. Разрешили "Рубину" закончить процедуру подачи документов до 31 марта.

Если документы будут в порядке, мы разрешим замену юридического лица. Все финансовые обязательства с одного лица перенесутся на другое, никаких закулисных игр не будет", - передает слова функционера "Советский спорт".
Теги: Рубин
Сегодня, 13:57
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