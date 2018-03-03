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Олег Кузьмин провел 300-й полный матч в чемпионате России

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин в 300-й раз отыграл все 90 минут в матче чемпионата России.

Юбилейную встречу он провел в рамках 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Он стал десятым игроком, достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит игроку ЦСКА Сергею Игнашевичу, который провел от свистка до свистка 454 встречи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 00:09
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