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РФС в развитии российского футбола планирует ориентироваться на Исландию

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подчеркнул, что в организации готовятся глобальные реформы.

"Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт - это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ. Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт - это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ.

Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга. Надо ориентироваться на мировые примеры, например, той же Исландии. У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию", - цитирует Алаева ТАСС.
Сегодня, 00:35
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№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
дебилы пустоголовые,если не можете ничего сами,если уж на кого ориентироваться так это на Германию
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию

Ну так не удивительно - надо начать с игроков, чтобы они выходили играть за сборную как на последний бой, чтобы они не выглядели будто им это в тягость, а рвали друг друга за попадание в состав (в хорошем смысле). А пока наши футболисты десять матчей пинают балду, а один матч играют - так и интерес будет всплесками. Пока что постоянная лояльная аудитория в стране лишь в лице Мудко - ему всегда нравится, что ни матч - все отлично, проиграли, но не страшно!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сплошной базар. Дутый чинуша говорит дутые речи. Мели Емеля.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мне каэтся сравнивать популяризацию футбола в Исландии и России как-бэ не равноценно. У Исландии кроме вулканов, Бьорк и теперь футбола не так уж и много развлечений.
В России наверное неможко поболее развлечений, хотя бы в спорте.
Чтобы популяризировать футбол в России нужны крытые стадионы, запрет особо отличившимся ультрас на посещение стадио, ну и то о чем президент говорил в послании совфеду.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 00:40) #
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Для начала переименуют чиновников.. Мудссон, Фурсенссон


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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