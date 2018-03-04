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Перформанс "Спартака" на дерби с "Локомотивом" был запрещен в целях безопасности

"Локомотив" принял решение запретить болельщикам "Спартака" пронести на стадион перфоманс по соображениям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по работе с болельщиками железнодорожников.

"Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз. Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться. Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со "Спартаком". Принимающая сторона имеет на это право", - сообщили в столичном клубе.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 14:16
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: К.А.
пиротехнику пронесут сами же девки

У пидоров девок не бывает, сами справитесь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пиротехнику пронесут сами же девки за бабло,и разложат на спартаковском секторе


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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