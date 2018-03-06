Андрей Будогосский: Сельдяков забыл показать красную карточку - это методическая ошибка

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что у него есть только одна претензия к судье матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0) Владимиру Сельдякову.– Подчеркну – высказываю свое личное мнение, которое может быть откорректировано контрольно-квалификационной комиссией, если она станет рассматривать эпизоды. Считаю, игра получилась очень трудной, а арбитр вел принципиальную и, подчеркиваю, последовательную линию управления.– Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка – это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление. Тот факт, что не была показана красная карточка – это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся. Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение – за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется. Вот эта методическая ошибка – единственное замечание к арбитру, которое у меня есть.