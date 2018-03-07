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"Динамо" поздравило Игоря Колыванова с юбилеем

"Динамо" поздравило своего бывшего нападающего Игоря Колыванова с днем рождения.

Сегодня Колыванову исполнилось 50 лет.

"Сегодня юбилей у прославленного динамовского бомбардира Игоря Колыванова – ему исполняется 50 лет! Игорь Владимирович в составе "Динамо" становился серебряным и бронзовым призером СССР, а в составе молодежной сборной – чемпионом Европы (1990)", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Колыванов Динамо
Сегодня, 01:05
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 01:26) #
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Болеет за:
«Динамо» М
С юбилеем и здоровья Игорю --только не могу простить ему как он в пустые ворота не попал и чемпионства Динамо лишил...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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