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Александр Макаров будет помогать Вячеславу Малафееву в "Зените"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев пригласил на роль своего помощника бывшего конкурента — завершившего карьеру вратаря Александра Макарова, сообщает ФАН.

39-летний экс-голкипер приступил к работе с марта. Отмечается, что фактически Малафеев исполняет функции спортивного директора, что практически приравнивает его заместителя к Оресте Чинквини, формально занимающему одинаковые должности с Малафеевым.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 10:04
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№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:14) #
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online

Цитата: Zamba
если Малафеев исполняет обязанности Чиквини, зачем нужен сам Чиквини

Поэтому и бардак в Зените. У Малофеева крупный бизнес в питере, ему не до футбола ((((
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:58) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, Малафеев не справляется с работой никуянеделать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
если Малафеев исполняет обязанности Чиквини, зачем нужен сам Чиквини
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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