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Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с арбитром Михаилом Вилковым, который допустил несколько ошибок в матче 22-го тура чемпионата "Амкар" – "Арсенал" (0:2).

– Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ?

– Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику. Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу.

Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем, - передает слова Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский Вилков
Сегодня, 13:49
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(1)
№8 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
таких судей нельзя допускать в РФПЛ и ФНЛ навсегда, пусть на зонах судит, паскудник
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а вот одного понять не могу. Если Вилков как судья говно. А это подтвердилось. Почему от него в ФНЛ должны люди страдать? Или там не люди играют? По мне так отстранять от судейства надо на год-два или три. Вообще. Напрочь.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сельдяков, Вилков, теперь и Еськов туда за компанию. Калачеву чуть ногу не раздавили, а он не видел.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
судейская мафия бессмертна.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
не угробить судейство окончательно,поможет только смачный пинок под зад этому ублюдку будагосскому


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Scorpio СПб (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
департамента судейства и инспектирования


Жаль, что сам департамент судейства и инспектирования не разделен на два: один в РФПЛ, а другой в ФНЛ. Тогда бы можно было самого Будогосского отправить по этому маршруту на пяток лет..
Регистрация: 7.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется их как в отпуск отправляют в ФНЛ, после тежелого задания, с которым они успешно справляются. А что тихо, спокойно, огласки нет, бабла только поменьше можно на взятках нарубить, но это же отпуск!
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
по-моему, это агония.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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