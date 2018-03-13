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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с арбитром Михаилом Вилковым, который допустил несколько ошибок в матче 22-го тура чемпионата "Амкар" – "Арсенал" (0:2).
– Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ?
– Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику. Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу.
Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем, - передает слова Будогосского "СЭ".
– Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ?
– Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику. Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу.
Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем, - передает слова Будогосского "СЭ".
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