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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Созин: слова Манчини в адрес болельщиков говорят о нервной обстановке в "Зените"
Слова главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в адрес болельщиков свидетельствуют о нервной обстановке в клубе, заявил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.
"Тренер самой популярной команды вступает в перепалку с человеком, который хочет сделать себе рекламу. Почему этот человек не писал Манчини, когда дела у "Зенита" шли очень хорошо? У Манчини, глядя на результаты команды, не выдерживают нервы. Ему нужны все игроки мира, какие-то много забивающие люди. Не могу сказать, что Манчини были нарушены какие-то законы. Это говорит только о нервной обстановке в коллективе. Не выдержали нервы. Реакцию Манчини можно объяснить отсутствием должного результата. Если бы был результат, он бы даже не отреагировал ни на что. Когда не идет, следует на судей протест, с болельщиками перепалка. Это не первый случай, когда от тренера команды из Санкт-Петербурга следуют не совсем корректные высказывания. Андре Виллаш-Боаш ранее тоже высказывался", - цитирует Созина РИА.
"Тренер самой популярной команды вступает в перепалку с человеком, который хочет сделать себе рекламу. Почему этот человек не писал Манчини, когда дела у "Зенита" шли очень хорошо? У Манчини, глядя на результаты команды, не выдерживают нервы. Ему нужны все игроки мира, какие-то много забивающие люди. Не могу сказать, что Манчини были нарушены какие-то законы. Это говорит только о нервной обстановке в коллективе. Не выдержали нервы. Реакцию Манчини можно объяснить отсутствием должного результата. Если бы был результат, он бы даже не отреагировал ни на что. Когда не идет, следует на судей протест, с болельщиками перепалка. Это не первый случай, когда от тренера команды из Санкт-Петербурга следуют не совсем корректные высказывания. Андре Виллаш-Боаш ранее тоже высказывался", - цитирует Созина РИА.
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