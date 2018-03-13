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Андрей Созин: слова Манчини в адрес болельщиков говорят о нервной обстановке в "Зените"

Слова главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в адрес болельщиков свидетельствуют о нервной обстановке в клубе, заявил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

"Тренер самой популярной команды вступает в перепалку с человеком, который хочет сделать себе рекламу. Почему этот человек не писал Манчини, когда дела у "Зенита" шли очень хорошо? У Манчини, глядя на результаты команды, не выдерживают нервы. Ему нужны все игроки мира, какие-то много забивающие люди. Не могу сказать, что Манчини были нарушены какие-то законы. Это говорит только о нервной обстановке в коллективе. Не выдержали нервы. Реакцию Манчини можно объяснить отсутствием должного результата. Если бы был результат, он бы даже не отреагировал ни на что. Когда не идет, следует на судей протест, с болельщиками перепалка. Это не первый случай, когда от тренера команды из Санкт-Петербурга следуют не совсем корректные высказывания. Андре Виллаш-Боаш ранее тоже высказывался", - цитирует Созина РИА.
Теги: Созин Манчини Зенит
Сегодня, 16:27
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:03) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Реакцию Манчини можно объяснить отсутствием должного результата. Если бы был результат, он бы даже не отреагировал ни на что.
Если бы был результат, не на что было бы реагировать.
Провокации не случилось бы.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в Зените все тренера истерички Боаш, Плаческу, теперь Плачини. Каждые по года дай, дай, еще 100 лямов, еще игроков. Где обещанная Фурсенко ЛЧ? Что молчит этот фраер? Когда на 1 месте шли, он чуть ли не из каждого утюга трепался про величие Зенита. А теперь где это недоразумение, которое обещало выиграть ЧМ у нас в России?? Вам самим не противно?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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