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Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля

Президент "Урала" Григорий Иванов уверен: поле в матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" было нормального качества.

– На сколько процентов, по-вашему, удалось подготовить ваше поле?

– Да мы сделали все, что могли. Я четыре дня на стадионе провел! Открывали поле, закрывали, открывали, закрывали… И картинка-то была в итоге не хуже, чем где-то. А самое главное – поле ровное! А из "Локомотива" 8 человек приехало инспектировать поле… Ну-ну. Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое! В прошлом году мы играли в таких же условиях с "Амкаром", и никто почему-то не возмущался. В этот раз встречались с "Локомотивом", и сразу кипеш поднялся!

Я вчера с Юрием Палычем Семиным разговаривал и мы пришли к выводу, что были все в равных условиях. Ну, мы же не на разных полях с "Локо" играли! Что опять началось-то?! У нас много людей, которые сидят в кабинетах, вроде как дают деньги, но понимают в футболе мало или ничего… Отсюда и все проблемы! Александр Федорович Тарханов, например, вспоминает, что раньше мы на таких полях всегда выступали в начале года! Всегда! Никто не возмущался. Почему наши болельщики должны ехать куда-то в другой город на домашний матч?!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Урал Амкар Локомотив
Сегодня, 18:04
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(3)
№10 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:45) #
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online

Снимали трусы , одевали трусы. Снимали трусы, одевали трусы. Что за объяснение? Есть регламет, что должно быть 70% травяного покрова, причем тут ровное неровное. Травы нет на поле, это хоккей. а не футбол. Мяч по-другому совсем катится на поле. И травмы при падениях более серьезные.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое!

Ты же сам пистел, что поле как в Краснодаре и Питере, по итогу оно все-же дробило.
Некачественное поле, вот и суть претензии.
В прошлом году мы играли в таких же условиях с "Амкаром", и никто почему-то не возмущался.

А просто в этом году вспомнили, что футбол ценен зрелищем, да и ЧМ на носу.
Может Уралу и пофигу на это, а Локо нет.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Clover
...и заныли, как бабы)))

почему как?))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 19:09) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Стратег
Вышли

...и заныли, как бабы)))


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:03) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Вышли, сыграли и выиграли, а вы приехали, забздели и свалили. Чья бы корова мычала...

Ты вышла и сыграла, пустомеля? А пиздела ты, чмошница.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Стратег
Вышли, сыграли и выиграли, а вы приехали, забздели и свалили. Чья бы корова мычала...

а у вас иного выбора не было,так как вас нах послали))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
На Спартак тявкали по поводу самары, а сами плаксы

Вышли, сыграли и выиграли, а вы приехали, забздели и свалили. Чья бы корова мычала...
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:42) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Так девки же. На Спартак тявкали по поводу самары, а сами плаксы


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (7)

Прав на 100%
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 18:08) #
  • -8
  •  (12)
online

С бомжами вы не играли... Они вон ща орут, что им дефективную Маманю нарочно сломали wink


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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