Семья арестованного фаната "Спартака" обратилась в МИД и собирает деньги на адвоката

Мать арестованного в Кельне фаната "Спартака" Павла Косова написала письмо в МИД РФ.В своем письме женщина описывает хронологию событий, произошедших с ее сыном, а также просит помочь с его поисками.Семья также в данный момент собирает деньги на адвоката.Ранее суд Марселя обвинил двух фанатов "Спартака" в причинении тяжких телесных повреждений во время Евро-2016.