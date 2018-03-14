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Семья арестованного фаната "Спартака" обратилась в МИД и собирает деньги на адвоката

Мать арестованного в Кельне фаната "Спартака" Павла Косова написала письмо в МИД РФ.

В своем письме женщина описывает хронологию событий, произошедших с ее сыном, а также просит помочь с его поисками.

Семья также в данный момент собирает деньги на адвоката.

Ранее суд Марселя обвинил двух фанатов "Спартака" в причинении тяжких телесных повреждений во время Евро-2016.

Семья арестованного фаната "Спартака" обратилась в МИД и собирает деньги на адвоката

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 18:06
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