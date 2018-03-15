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Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси

Член технического комитета РФС Михаил Гершкович отметил, что на заседании технического комитета бывший форвард сборной России Александр Кержаков был рекомендован на должность тренера юношеской сборной России U17.

Однако он подчеркнул, что окончательное решение должен принять исполком РФС.

"Мы действительно рекомендовали Александра на эту должность. Утвердить его технический комитет не может. Эта функция принадлежит исполкому РФС", - цитирует Гершковича "Спорт-Экспресс".
Теги: Гершкович Кержаков
Сегодня, 16:06
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6
(1)
№6 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:00) #
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  •  (1)

Цитата: romazab
Уйди противный, твой клуб зенит.

Мой клуб Спартак,шалунишка. heart_eyes


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№5 Написал: romazab romazab (Сегодня, 16:58) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: алера Ничейный
Цитата: romazab
Ведь главный рекоминдальщик поди тоже голубой.

Думаешь маскаль? Или тоже наш КБ? Уверен,так и есть.Имя обязывает. blush

Уйди противный, твой клуб зенит.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: romazab
Ведь главный рекоминдальщик поди тоже голубой.

Думаешь маскаль? Или тоже наш КБ? Уверен,так и есть.Имя обязывает. blush


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: romazab romazab (Сегодня, 16:43) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ведь главный рекоминдальщик поди тоже голубой.


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 16:40) #
  • -5
  •  (5)

По блату, за пару палок голубому. Как Канделаку


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: romazab romazab (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
По ипалу вам всем за такие рекоминдации, маоозматитки


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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