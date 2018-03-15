Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:06
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьётся своего
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьётся своего
16:06
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
13:21
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (23)
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (23)
13:03
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
10:57
Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси
Член технического комитета РФС Михаил Гершкович отметил, что на заседании технического комитета бывший форвард сборной России Александр Кержаков был рекомендован на должность тренера юношеской сборной России U17.
Однако он подчеркнул, что окончательное решение должен принять исполком РФС.
"Мы действительно рекомендовали Александра на эту должность. Утвердить его технический комитет не может. Эта функция принадлежит исполкому РФС", - цитирует Гершковича "Спорт-Экспресс".
Однако он подчеркнул, что окончательное решение должен принять исполком РФС.
"Мы действительно рекомендовали Александра на эту должность. Утвердить его технический комитет не может. Эта функция принадлежит исполкому РФС", - цитирует Гершковича "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.