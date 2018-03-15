Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года

"Локомотив" дома разгромно уступил "Атлетико" (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1-8 по сумме двух матчей).

Домашнее поражение "Локомотива" стало одним из крупнейших домашних для российских клубов в еврокубках и крупнейшим за последние 22 года.

Интересно, что в 1995 году "Локомотив" также тренировал Юрий Семин.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 22:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Не зря продолжали путь в ЛЕ... есть чем гордиться!

Цитата: sanyapytilin
Фигня, домашнее, не домашнее...рекордсмен тут один и на века, сраптачок с 0-7


Тебил, во первых вы дома 1-4 просрали нулевому МЮ , который играет пни на лукаку, а мы ливерпулю в гостях, где проигрывают все и порой непристойно!!!

а во вторых, мы не прижаты были , пытались играть, 3-0 или 7-0 не так важно, а вот как локо сыграл позор конечно!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Фигня, домашнее, не домашнее...рекордсмен тут один и на века, сраптачок с 0-7

на века это рекорд Сухоряна в ЛЧ и 6:0 в дерби smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно тут есть вина Семина, проигрывая уже в первом тайме по сумме 0-4, можно было сыграть и надежнее. После 1-2 на поле уже был хаос, который был на руку более классной команде.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
А чего не написали про 0-5 от Баварии в 1995-м?

Можно вспомнить Динамо - Айнтрахт 0-6

Домашнее поражение "Локомотива" стало одним из крупнейших домашних для российских клубов в еврокубках и крупнейшим за последние 22 года.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:11) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фигня, домашнее, не домашнее...рекордсмен тут один и на века, сраптачок с 0-7


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чего не написали про 0-5 от Баварии в 1995-м?

Можно вспомнить Динамо - Айнтрахт 0-6


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.