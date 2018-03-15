Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года

"Локомотив" дома разгромно уступил "Атлетико" (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1-8 по сумме двух матчей).Домашнее поражение "Локомотива" стало одним из крупнейших домашних для российских клубов в еврокубках и крупнейшим за последние 22 года.Интересно, что в 1995 году "Локомотив" также тренировал Юрий Семин.