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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: Таски летом покинет "Спартак"
Защитник Сердар Таски, действующий контракт которого со "Спартаком" заканчивается 30 июня этого года, не будет продлевать трудовые отношения с красно-белыми, сообщает "Спорт-Экспресс".
Стороны обсуждали такой вариант, но к общему мнению не пришли, и летом футболист покинет московский клуб в качестве свободного агента.
Напомним, что Таски перешел в "Спартак" из "Штутгарта" в августе 2013 года.
Стороны обсуждали такой вариант, но к общему мнению не пришли, и летом футболист покинет московский клуб в качестве свободного агента.
Напомним, что Таски перешел в "Спартак" из "Штутгарта" в августе 2013 года.
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