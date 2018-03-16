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СМИ: Таски летом покинет "Спартак"

Защитник Сердар Таски, действующий контракт которого со "Спартаком" заканчивается 30 июня этого года, не будет продлевать трудовые отношения с красно-белыми, сообщает "Спорт-Экспресс".

Стороны обсуждали такой вариант, но к общему мнению не пришли, и летом футболист покинет московский клуб в качестве свободного агента.

Напомним, что Таски перешел в "Спартак" из "Штутгарта" в августе 2013 года.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 02:37
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