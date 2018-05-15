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Совет директоров "Зенита" ограничил полномочия Сергея Фурсенко

Совет директоров "Зенита" принял решение оставить Сергея Фурсенко на посту президента клуба, при этом лишив его некоторых полномочий.

На заседании совета директоров Фурсенко был подвержен серьезной критике со стороны председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Руководство сине-бело-голубых пришло к соглашению, что в будущем сезоне все основные решения, включая назначение нового главного тренера и трансферы футболистов, должны быть согласованы с советом директоров.

Советский спорт
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 15:06
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№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:59) #
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online

Всё равно у кормушки! Везде так.. Хоть бывшего министра обороны возьми, хоть Чубайса, ну и можно целый ряд вспомнить.. Все вроде не на виду, но в то же время жрут из государственной кормушки как и раньше, просто немного убавили дессерта smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№19 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фурсенко "допрыгался" в своей безоглядной и всеобъемлющей любви к Манчини. А потому что не надо было делать громких завялений перед назначением итальянца. Он думал что, Манчини придет - и всех шапками закидает? А вот не вышло-с...

У на смало шарфик повязывать... у нас еще тренировать надо этих олухов.

Вон бекиич козлов... прямо по полю за ручку водит. расставляет, объясняет.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: Forward Москва (Сегодня, 16:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: К.А.
хреново.в тч и благодаря ему бомжары будут в квалификации ле играть,а они его лишают...

А что зенит начнёт с квалификации ле ?
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№17 Написал: grisha (Сегодня, 15:56) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
ЧР
неужели чудо свершилось...

спартак расформировали? Однако!!!!

Ну, даже в России иногда есть справедливость ))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: Батька (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (8)
online

Да если бы не он и его высказывания мотивирующее игроков типа все будем всех рвать ... будем чемпионами и так далее .... Зенит вообще бы ниже Арсенла был !! А вы его полномочий лишаете .... не по человечески как то ... человек вас в отбор ЛЕ вывел !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№15 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ворон ворону глаз не выклюет. А и выклюет - да не вытащит...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
хреново.в тч и благодаря ему бомжары будут в квалификации ле играть,а они его лишают...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:24) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: Пивовед
доманчинился..))))
но, уверен, не пропадёт.
Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу.

к/ф Служебный роман.

обманчинился


*манчини*- корень..
тот ещё корень оказался..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошее решение.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
доманчинился..))))
но, уверен, не пропадёт.
Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу.

к/ф Служебный роман.

обманчинился
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
неужели чудо свершилось...


спартак расформировали? Однако!!!! stuck_out_tongue_winking_eye joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 15:19) #
  • +2
  •  (8)

как насчет ограничения свободы? smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Korsar123 (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (11)

Не не, не гоните его, дайте ему еще поруководить! Отличный менеджер! Любое дело доводит до трагического конца laughing
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Гнать его накуй! confused

Замечательный мужчина bowtie . Пусть остается в Зинке , иначе натворит дел в другом месте scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
доманчинился.

отличное определение


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ОГРАНИЧИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 15:12) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Фурсе придется закладывать в "смету" расходы на совет директоров. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
доманчинился..))))
но, уверен, не пропадёт.
Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу.

к/ф Служебный роман.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
неужели чудо свершилось...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Гнать его накуй! confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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