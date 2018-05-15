Совет директоров "Зенита" ограничил полномочия Сергея Фурсенко

Совет директоров "Зенита" принял решение оставить Сергея Фурсенко на посту президента клуба, при этом лишив его некоторых полномочий.На заседании совета директоров Фурсенко был подвержен серьезной критике со стороны председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Руководство сине-бело-голубых пришло к соглашению, что в будущем сезоне все основные решения, включая назначение нового главного тренера и трансферы футболистов, должны быть согласованы с советом директоров.