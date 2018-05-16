Агент: надеюсь до начала ЧМ-2018 "Локомотив" и Фернандеш договорятся о новом контракте

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша рассказал о том, как идут переговоры о новом контракте."Пока мы не договорились с "Локомотивом" по новому контракту Мануэла. Сейчас пауза. Надеюсь, мы вскоре встретимся и все обсудим. И "Локомотив", и Фернандеш хотят продолжить сотрудничество.Когда все прояснится? Надеюсь, до начала чемпионата мира мы договоримся по продлению соглашения", – сказал Барбоза.