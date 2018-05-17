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Игорь Денисов - о Халке: я говорил: "Поднимите зарплату каждому до 3,5 миллиона евро"
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал о ситуации с переходом Халка в "Зенит".
"Чтобы в "Зенит" пришли два-три иностранца – это была моя идея. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: "Пожалуйста, пригласите сильных футболистов". Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Мы выиграли Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, оставалась ЛЧ. Выиграть ее российскому клубу нереально; если какой-то президент скажет, что собирается это сделать, – это все, ку-ку. А вот в полуфинал тому "Зениту" было вполне по силам выйти.
Я пошел разговаривать со Спаллетти, он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: "Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн".
"Зенит" все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали "Зенит" самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот "Зенит", который мы сделали. Тогда в "Зенит" хотел прийти Весли Снайдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам. Но вот этот костяк должен получать больше, чем сейчас. Потому что это… правильно.
Моей самой большой ошибкой тогда было дать интервью Боре Левину, где я открыто говорил про финансы. У меня была зарплата в 2,5 млн евро, я очень хорошо жил в Питере. И эту зарплату стали сравнивать с доходами пенсионеров.
"Зенит" держался как кулак. Об этом разговоре никто бы никогда не узнал. Мы бы нашли общий язык и все сделали бы правильно.
Мы уехали играть со сборной Израиля, обыграли его 4:0, и в 12 ночи пришла смс, что "Зенит" купил Халка и Витселя. Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: "А вы подождете".
Спустя 6 лет я могу сказать: мы все поступили неправильно – и я, и руководство.
В тот момент клуб "Зенит" – это были мы. Это сейчас клуб "Зенит" – руководители и футболисты. Тогда это были мы. Так же, как происходит в ЦСКА: братья, Игнаш, Акинфей, Гинер. И тогда так же было у нас – "мы", понимаешь?", - цитирует Денисова Sports.ru.
"Чтобы в "Зенит" пришли два-три иностранца – это была моя идея. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: "Пожалуйста, пригласите сильных футболистов". Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Мы выиграли Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, оставалась ЛЧ. Выиграть ее российскому клубу нереально; если какой-то президент скажет, что собирается это сделать, – это все, ку-ку. А вот в полуфинал тому "Зениту" было вполне по силам выйти.
Я пошел разговаривать со Спаллетти, он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: "Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн".
"Зенит" все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали "Зенит" самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот "Зенит", который мы сделали. Тогда в "Зенит" хотел прийти Весли Снайдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам. Но вот этот костяк должен получать больше, чем сейчас. Потому что это… правильно.
Моей самой большой ошибкой тогда было дать интервью Боре Левину, где я открыто говорил про финансы. У меня была зарплата в 2,5 млн евро, я очень хорошо жил в Питере. И эту зарплату стали сравнивать с доходами пенсионеров.
"Зенит" держался как кулак. Об этом разговоре никто бы никогда не узнал. Мы бы нашли общий язык и все сделали бы правильно.
Мы уехали играть со сборной Израиля, обыграли его 4:0, и в 12 ночи пришла смс, что "Зенит" купил Халка и Витселя. Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: "А вы подождете".
Спустя 6 лет я могу сказать: мы все поступили неправильно – и я, и руководство.
В тот момент клуб "Зенит" – это были мы. Это сейчас клуб "Зенит" – руководители и футболисты. Тогда это были мы. Так же, как происходит в ЦСКА: братья, Игнаш, Акинфей, Гинер. И тогда так же было у нас – "мы", понимаешь?", - цитирует Денисова Sports.ru.
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