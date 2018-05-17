Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104455
КБ-Гостевая 26551
Политика и события в стране и мире 3954
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Игорь Денисов - о Халке: я говорил: "Поднимите зарплату каждому до 3,5 миллиона евро"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал о ситуации с переходом Халка в "Зенит".

"Чтобы в "Зенит" пришли два-три иностранца – это была моя идея. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: "Пожалуйста, пригласите сильных футболистов". Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Мы выиграли Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, оставалась ЛЧ. Выиграть ее российскому клубу нереально; если какой-то президент скажет, что собирается это сделать, – это все, ку-ку. А вот в полуфинал тому "Зениту" было вполне по силам выйти.

Я пошел разговаривать со Спаллетти, он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: "Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн".

"Зенит" все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали "Зенит" самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот "Зенит", который мы сделали. Тогда в "Зенит" хотел прийти Весли Снайдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам. Но вот этот костяк должен получать больше, чем сейчас. Потому что это… правильно.

Моей самой большой ошибкой тогда было дать интервью Боре Левину, где я открыто говорил про финансы. У меня была зарплата в 2,5 млн евро, я очень хорошо жил в Питере. И эту зарплату стали сравнивать с доходами пенсионеров.

"Зенит" держался как кулак. Об этом разговоре никто бы никогда не узнал. Мы бы нашли общий язык и все сделали бы правильно.

Мы уехали играть со сборной Израиля, обыграли его 4:0, и в 12 ночи пришла смс, что "Зенит" купил Халка и Витселя. Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: "А вы подождете".

Спустя 6 лет я могу сказать: мы все поступили неправильно – и я, и руководство.

В тот момент клуб "Зенит" – это были мы. Это сейчас клуб "Зенит" – руководители и футболисты. Тогда это были мы. Так же, как происходит в ЦСКА: братья, Игнаш, Акинфей, Гинер. И тогда так же было у нас – "мы", понимаешь?", - цитирует Денисова Sports.ru.
Теги: Денисов Халк Зенит
Сегодня, 18:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
26
(9)
№26 Написал: юрарассказов (Сегодня, 21:14) #
  • -2
  •  (2)
online

Молодец Денисов. Лучше бы обсудили руководство "Зенита", вот уж кто тупой по самые пятки, а не валили бы всё на Игоря.
Регистрация: 5.11.2017 [жалоба]
№25 Написал: Apant1 (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (5)

Сам же пишет что получал 2.5 миллиона и жил очень хорошо, откуда эта крамольная мысль в его башке появилась, что он не просто наёмный игрок, а нечто большее и может разговаривать с руководством на равных. Я презираю всех этих миллеров с федунами, ворующими наше достояние, но понимаю что если принял условия игры и тебя устраивает оплата, то выкобениваться не надо и на равных с тобой никто разговаривать не должен. Да и ещё, Денисов хороший игрок по меркам нашего невзрачного чемпионата, но кто он такой по меркам мирового футбола? Как он говорит что они подняли Зенит с колен! Помню покойный Морозов хотел, что бы небыло этого игрока в Зените
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№24 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Я рад, что Гарика нет в Зените! blush


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:28) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Но фраза, что были виноваты все, и футболисты, и руководство, абсолютно правильна. И то что про МЫ, тоже правильно, была команда, сейчас набор игроков одного Питерского футбольного коллектива.
согласен...Халк в Зените - было круто конечно, но именно это и стало началом конца некогда слаженного механизма и хорошего коллектива


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
бычара

Но фраза, что были виноваты все, и футболисты, и руководство, абсолютно правильна. И то что про МЫ, тоже правильно, была команда, сейчас набор игроков одного Питерского футбольного коллектива.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№21 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:17) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Я набрал в клуб узнать, что будет с нами,


После этих слов еще больше разочаровался в Денисове.Кем ты себя возомнил,Игорь?За те же 2,5 лимона вы должны играть и не рыпаться.А не обстоятельства обсуждать кто сколько получает.В любых командах есть разброс зарплат.В обычной жизни тоже на работе такая же ситуация.Когда зависть начинает душить человека -это эгоизм.
Тем более не думаю,что в Локомотиве больше тебя зарплату не получют.Конечно получают и ты молчишь как чмо,потому что боишься за свою задницу.Скандалы в Зените,Динамо,Анжи наконец до тебя дошли надеюсь и вину свою ты признал
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
бычара


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№19 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:13) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Очень высокое самомнение...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Молчание-золото....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№17 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:52) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Щегол не дружишь с головой, моя идея, я сказал, да кто ты такой в управлении клубом-обделанный бомж, Деньгисов правильно что тебя в сборную как паршивую овцу не берут, гнилой ты чел.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:49) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Челси»
Потому что это… правильно.
Правильно ли?
Мистер Гарик, правильно эт когда врачи и пожарные, менты, военные и учителя получают столько, а когда пачка физруков, за 30+ смен в год столько получают, а не пойти ли вам в сраку?

Ему солнышко в темя припекло или чего?столько откровений, прям ужасти.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№15 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:45) #
  • +12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
если бы ты играл как Халк, то и зарплата была соответствующая, а так каждый бездарь с российским паспортом требует космические деньги
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№14 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:31) #
  • +8
  •  (14)

Зачем Гарику голова? Чтобы в неё есть!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№13 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (11)
online

Давай Гарик, мочи всех!!! smiley
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:13) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Денисов, ты не прав! Вы играете за клуб отведённое для каждого время, а проще, вы приходящие и уходящие, а клуб "Зенит" был, есть и будет. А такие, как Денисов, любят не футбол, а себя в футболе, отсюда и все проблемы.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:13) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AnK.
Денисов забарабанил что дятел.С чего бы это?

без мыла хочет в жопу усатому влезть что непонятно то))))
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№10 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 19:05) #
  • +13
  •  (19)

гарик серый кардинал.
через несколько лет расскажет как он построил чемпионский локомотив.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
  • +6
  •  (14)
online

Цитата: AnK.
Денисов забарабанил что дятел.С чего бы это?
Последний шанс. Как угодно в жопу к Черчесову пробраться желает.Не нужен этот игрок ни Зениту, ни Сборной. Не НУЖЕН. Кэпом Локо - хоть до 60-ти, это их решение.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
будет свой клуб будешь диктовать всем условия.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:58) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zdorov
А между темами Игорь обращался к журналисту-
"Ты меня уважаешь? Тогда наливай!"

Чтобы куйню не городить, почитай интервью полностью.

Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился. Я целый год вообще ничего не пил. Даже бокал вина не выпил. Когда мы 2 мая 2017 года выиграли Кубок России, я тоже выпил пива, а потом сказал супруге: «Следующий сезон мы должны закончить в тройке. Для этого я готов на все. В том числе поставить цель – целый год вообще не употреблять спиртные напитки. Ни капли». Год закончился после игры с «Зенитом».

– Чем мешает алкоголь в количестве бокала в неделю?

– Мешает очень сильно, даже бокал пива. Некоторые доктора говорят, что это невредно. Но меня даже бокал пива выбивает на сутки. Оно сильно расслабляет, а я такое не люблю. Со 2 мая по 5 мая – это год, и я скажу четко: если хочешь играть в футбол, пить нельзя вообще.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: Zdorov (Сегодня, 18:55) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Бавария»
А между темами Игорь обращался к журналисту-
"Ты меня уважаешь? Тогда наливай!"
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 18:54) #
  • +11
  •  (13)

Чтоб в Зенит пришли два-три иностоанца-это была моя идея.
Вот это сюжет. Ай балун


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 18:49) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Денисов забарабанил что дятел.С чего бы это?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: shtorling1 Санкт-петербург (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
давно пора высказаться !!!!!!!!!!!!!!+
Регистрация: 7.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
В тот момент клуб "Зенит" – это были мы. Это сейчас клуб "Зенит" – руководители и футболисты. Тогда это были мы. Так же, как происходит в ЦСКА: братья, Игнаш, Акинфей, Гинер. И тогда так же было у нас – "мы", понимаешь?"

Государство - это я(с)
Гандон ты, Гарик.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:43) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Гарик пошёл в разнос! )
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.