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Василий Уткин: тренером "Зенита" будет Дик Адвокат

Известный комментатор и ведущий Василий Уткин заявил, что главным тренером "Зенита" станет Дик Адвокат.

"Адвокат будет в "Зените"! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да. Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером "Зенита" будет Адвокат", - приводит слова Уткина "Спорт FM".

70-летний нидерландский специалист возглавлял клуб с берегов Невы в период с 2006 по 2009 год. Под его руководством команда становилась обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Теги: Уткин Адвокат Зенит
Сегодня, 02:38
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 03:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Тренером Зенита будет не Дик, а Кок (знающие англ., поймут)
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 03:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вася Уткин
этим все сказано
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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