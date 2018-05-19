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Василий Уткин: Ташаеву нужно идти не в "Зенит" - кладбище талантов

Телекомментатор Василий Уткин высказал мнение относительно возможного перехода полузащитника "Динамо" Александра Ташаев в "Зенит".

"Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в "Зенит" - кладбище талантов", - передает слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Ташаев Зенит
Сегодня, 08:57
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19
(12)
№19 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: SPV 77
Цитата: miktar
И тренер у нас - хорош.
Сделаем второго Понтия.

У вас есть тренер? У вас есть деньги?
К вам кто то хочет перейти? joy

кукарекай дальше, уета Брянская


--------------------
Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (2)
online

пральна, Вась


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№17 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Volodia379

Я конечно сильно извеняюсь но ты как болела Спартака должен знать что твой любимый клуб после вылета по моему в1976 году в пердив вернулся и толи через2 толи через 3 года стал чемпионом страны! А мы уже на 8 месте! Чем мы хуже!


Спартак после пердива в первый год занял 5 место, во второй стал чемпионом. Так что равняйтесь, пора в чемпионы smile


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№16 Написал: AnK. (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А кого интересно "Зенит" отправил на кладбище? Анюков,Аршавин,Кержаков-мастера высшей категории. Не в пример нынешнему отстою,типа Шатова и "Деревянного"!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:23) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
И тренер у нас - хорош.
Сделаем второго Понтия.

У вас есть тренер? У вас есть деньги?
К вам кто то хочет перейти? joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:18) #
  • -7
  •  (9)

Цитата: Победоносный Зенит
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.

В скором будущем лучший цвет нации унизит так этот сброд, что лучше даже не думать об этом.
Негры писали домой на родину письма- Тятенькуа забери нас отсель. Кот поставил мягкую лапу на грудь негра- ехай на куй.
Анна Петровна


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: miktar (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: verhdon27
Самый лучший вариант это ЦСКА!


И тренер у нас - хорош.
Сделаем второго Понтия. blush


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 10:03) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то много на сайте этого урода.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:59) #
  • -6
  •  (14)

Цитата: МАРТ
Не ходи..ТАМ даже болелы не АЙС....ЖИВОТНЫЕ.."васьки"..вшивые.

Дядечка , Вас кто-то обидел? В Зенит отбираются далеко не нигеры, а лучшие люди страны. и не каждый способен здесь себя проявить. Жестокий отбор, эволюция. Мусор пускай идет в Спартак. Черный сраный мусор.
Что за мусорный бачок?-- И ? -то мясковский спартачок!. Правильно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:51) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ходи..ТАМ даже болелы не АЙС....ЖИВОТНЫЕ.."васьки"..вшивые. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:44) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: Игорь Севастополь
Они у нас хоть играют!А в зыните латиносы только бабло рубят!

играют, да. 7-0.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
В Спартак тоже не 100% вариант.
Сейчас состав перетряхнут, а если результата снова не будет ?
То и окажется, что Ташаев шел к "тренеру, который его хочет", а в итоге может и на лавочку присесть надолго.
В принципе пусть сам решает, если захочет, то в Динамо его насильно удерживать не станут. Ну и Динамо конечно нужно повышать свой авторитет, чтобы свои воспитанники не бегали в Спартак каждый год, как только чуток засветились.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
Они у нас хоть играют!А в зыните латиносы только бабло рубят!
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:30) #
  • -8
  •  (12)

Не в "Зенит" - кладбище талантов"

Вася ты что-то совсем. Кладбище талантов - Спартак. Где второй месси? Где третий и четвертый? - одни негры.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 09:22) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: dimon_1973
Цитата: Volodia379
Ташаев через год два в составе Динамо

уже это вызывает большие сомнения, не говоря уже о
Цитата: Volodia379
в составе Динамо станет чемпионом страны!

это уж совсем фантастично

Я конечно сильно извеняюсь но ты как болела Спартака должен знать что твой любимый клуб после вылета по моему в1976 году в пердив вернулся и толи через2 толи через 3 года стал чемпионом страны! А мы уже на 8 месте! Чем мы хуже! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:16) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Ташаев через год два в составе Динамо

уже это вызывает большие сомнения, не говоря уже о
Цитата: Volodia379
в составе Динамо станет чемпионом страны!

это уж совсем фантастично
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 09:13) #
  • -12
  •  (20)

Отстаньте от парня у него голова кругом идет! Не ужели вам не понятно что Ташаев через год два в составе Динамо станет чемпионом страны! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:07) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Самый лучший вариант это ЦСКА!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 09:00) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
100%
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
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