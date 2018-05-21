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Команда Вадима Скрипченко вылетела в ФНЛ второй сезон подряд

"Анжи" уступил "Енисею" по сумме двух матчей и вылетел в ФНЛ.

В прошлом сезоне тренер махачкалинцев Виктор Скрипченко не удержался в РФПЛ вместе с "Крыльями Советов".
Теги: Скрипченко Анжи ени
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