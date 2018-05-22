Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4011
|КБ-Гостевая
|26594
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119276
|Зенит
|104501
|Курилка
|1511
|Баги сайта и форума
|548
|Mузыка
|5709
|Отдых в Крыму.
|172
Новости партнеров
Лента новостей:
11:11
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Владимир Бесчастных отказался работать с Парфеновым в "Урале"
Как стало известно СЭ, Владимир Бесчастных принял решение отказаться от предложения вновь поработать с Дмитрием Парфеновым, который предложил ему войти в его тренерский штаб в "Урале".
44-летний специалист отказал клубу из Екатеринбурга по личным причинам.
Ранее Бесчастных помогал Парфенову в "Тосно", однако в ноябре прошлого года покинул команду и с того момента остается без работы.
44-летний специалист отказал клубу из Екатеринбурга по личным причинам.
Ранее Бесчастных помогал Парфенову в "Тосно", однако в ноябре прошлого года покинул команду и с того момента остается без работы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.