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Владимир Бесчастных отказался работать с Парфеновым в "Урале"

Как стало известно СЭ, Владимир Бесчастных принял решение отказаться от предложения вновь поработать с Дмитрием Парфеновым, который предложил ему войти в его тренерский штаб в "Урале".

44-летний специалист отказал клубу из Екатеринбурга по личным причинам.

Ранее Бесчастных помогал Парфенову в "Тосно", однако в ноябре прошлого года покинул команду и с того момента остается без работы.
Теги: Урал Парфенов Бесчастных
Сегодня, 15:51
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№1 Написал: казылык (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
похоже Бесчастных отказался за сливы бомжеконям
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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