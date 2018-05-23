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Тульский "Арсенал" может возглавить Юрий Красножан

Главный тренер "Химок" Юрий Красножан проведет переговоры с тульским "Арсеналом".

Подмосковными "Химками" Красножан руководил с февраля этого года и помог клубу сохранить место в ФНЛ. Сам специалист сообщил, что ещё рано делать заявления о своём будущем:

Ранее Красножан возглавлял такие клубы, как "Спартак-Нальчик", "Локомотив", "Анжи", "Кубань" и "Ахмат". Также он руководил сборной Казахстана и второй сборной России.

Известия
Теги: Арсенал Тула Красножан
Сегодня, 08:01
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№4 Написал: SHRЕК (Сегодня, 08:28) #
  • -3
  •  (5)

шашлычник с жаном на пару перепилют параход песда каманде!!!))) joy
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:17) #
  • -1
  •  (1)

Жаль арсенал . Есть вроде ничего мало тренеров ,но никто видимо не хочет становиться у руля команды.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 08:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Возвращение Красножана...звучит как продолжение сериала..Что ж посмотрим, что будет...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 08:05) #
  • -1
  •  (3)
online

Аджоев, здравствуй ФНЛ?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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