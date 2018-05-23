Тульский "Арсенал" может возглавить Юрий Красножан

Главный тренер "Химок" Юрий Красножан проведет переговоры с тульским "Арсеналом".Подмосковными "Химками" Красножан руководил с февраля этого года и помог клубу сохранить место в ФНЛ. Сам специалист сообщил, что ещё рано делать заявления о своём будущем:Ранее Красножан возглавлял такие клубы, как "Спартак-Нальчик", "Локомотив", "Анжи", "Кубань" и "Ахмат". Также он руководил сборной Казахстана и второй сборной России.