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Квинси Промес - лучший игрок "Спартака" сезоне-2017/18 по версии "Фратрии"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес стал лучшим игроком команды по итогам сезона-2017/18 по версии "Фратрии" — объединения болельщиков красно-белых.

Болельщики "Спартака" после каждого тура голосовали за тройку лучших, на их взгляд, футболистов. В этом году победитель определился только в последнем туре чемпионата. Промес смог опередить Луиса Адриано, лидировавшего в концовке сезона, всего на одно очко. У голландца 328 очков, у бразильца — 327. Третьим второй сезон подряд стал Лукас Фернандо — 258.

"Фратрия"
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 18:29
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(0)
№10 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
и что?


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Промес лучший в Спартаке, и в РФПЛ как в прошлом сезоне, так и в этом
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (3)

вот настоящая народная ...
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:46) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy Зачем им РУССКИЙ ...Негр это все для свиней!!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: sraptakpain
а швед в этой теме отсутствует

товарищ ваше мнение меня абсолютно не интересует,
идите в сад (с)
Гусь свинье не товарищ
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:41) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
а швед в этой теме отсутствует

товарищ ваше мнение меня абсолютно не интересует,
идите в сад (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:39) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Lord,
ваши умозаключения абсолютно не имеют никакого смысла в связи с потерей зубодробительного Шведа

ваши умозаключения абсолютно не имеют никакого смысла, так как снизу написано было по факту и по теме, а швед в этой теме отсутствует
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:38) #
  • -6
  •  (10)
online

Один негр другого краше. Кто будет их вешать на березах? Кот спрашивает не из праздного любопытства. Горелки уже синели пламенем расцвечивали родной пейзаж.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:37) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Lord,
ваши умозаключения абсолютно не имеют никакого смысла в связи с потерей зубодробительного Шведа
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Третьим второй сезон подряд стал Лукас Фернандо — 258.
По полю пешком ходить, обрезы делать и взять третье место. Как же тогда играют те кто 4 и далее места заняли? Ну да не спорю отлично бьет штрафные, но футбол это же не только умение забивать со штрафных? Я не спец, но по мне у него есть лишний вес который ему явно не помогает...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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