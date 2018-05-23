Квинси Промес - лучший игрок "Спартака" сезоне-2017/18 по версии "Фратрии"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес стал лучшим игроком команды по итогам сезона-2017/18 по версии "Фратрии" — объединения болельщиков красно-белых.Болельщики "Спартака" после каждого тура голосовали за тройку лучших, на их взгляд, футболистов. В этом году победитель определился только в последнем туре чемпионата. Промес смог опередить Луиса Адриано, лидировавшего в концовке сезона, всего на одно очко. У голландца 328 очков, у бразильца — 327. Третьим второй сезон подряд стал Лукас Фернандо — 258.