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Агент Пашалича: очень сомнительно, что Марио останется в "Спартаке"

Футбольный агент Марко Налетилич рассказал, каковы перспективы его клиента полузащитника Марио Пашалича в "Спартаке".

"Останется ли Пашалич в "Спартаке"? Очень сомнительно. У игрока другие планы. У "Челси", которому принадлежит игрок, тоже", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Пашалич Спартак
Сегодня, 20:48
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4
(1)
№4 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Такой же - лох, как и 11 о которых я рассказывал - ранее... Как можно было про епать этот чемпионат? Все нервы расшатали ... дебилы...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shabnak
игрок хороший

был бы хороший никто его из Челси не отпустил
и это касается всех легов


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Shabnak (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
На то и уповаем :) Может он игрок хороший. Но в Спартаке даже не старался играть. Просто ходил по полю.
Регистрация: 28.01.2012 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:52) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а разве кто-то хотел его оставить? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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