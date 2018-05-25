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Нобель Арустамян: главные претенденты на Александра Ташаева - "Спартак" и ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян поделился мнением о возможном уходе из "Динамо" хавбека Александра Ташаева.

"Ташаев интересен "Спартаку" и "Зениту", также в гонку включился ЦСКА. Армейцы готовы выплатить сумму отступных, она составляет всего 1,5 млн евро. Интерес "Зенита" немного успокоился ввиду неопределенности по главному тренеру. Этим должны воспользоваться московские команды

Также не стоит списывать со счетов нынешний клуб Ташаева. "Динамо" хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ситуация пока непонятная, сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы"

Секретные материалы с Нобелем Арустамяном
Теги: Ташаев ЦСКА Спартак Зенит Динамо
Сегодня, 11:43
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12
(5)
№12 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (2)

Известно,что там где начинаются большие деньги,там кончается футбол
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: SVN (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (4)

пусть остается в Динамо,он же в интервью говорил,что не хочет уходить.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Руки прочь! Вы испортити парня!

Все большие страны ведут себя как бандиты, все малые страны — как проститутки
(с) фон Бисмарк.
Смирись.

Цитата: Blessing
Разве можно рассматривать спартак, как претендента, рядом с ЦСКА, где доверяют молодежи? А из спартака полчемпионата неприкаенных молоденьких поросят, испорченных изначально, бесперспективностью карьерного роста.

Дзюба например. Знаменитый капитан фк зенит. Это потрясающе.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:26) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Разве можно рассматривать спартак, как претендента, рядом с ЦСКА, где доверяют молодежи? А из спартака полчемпионата неприкаенных молоденьких поросят, испорченных изначально, бесперспективностью карьерного роста.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ташаев по манере игры абсолютно Спартаковский игрок! ждём в Спартаке!!! Федун не про сри талант! а то снова в аренду вторсырьё набирать будете!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 12:17) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: лад
Если Ташаев хочет прогрессировать как игрок, вывод напрашивается сам собой.

Спартак?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (3)

Хотелось бы его в Спартак,но и у коней не затеряется,там хорошая молодая команда подбирается,Д и Зенит не вариант.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Для нынешней схемы Ташаев явно не подходит ЦСКА. Разве что возвращаться на 4-2-3-1.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:55) #
  • -10
  •  (12)

Руки прочь! Вы испортити парня! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:54) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ташаеву нужно переходить к Зобнину в Спартак! По рисунку игры и подбору исполнителей Спартак - его команда.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:50) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Если Ташаев хочет прогрессировать как игрок, вывод напрашивается сам собой.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:50) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Ташаеву и Панченко нужно переходить в ЦСКА.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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