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Клубы РФПЛ выступают за двухматчевый формат Кубка России с 1/16 финала

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об итогах заседания клубов лиги.

”На заседании клубов РФПЛ поздравили новичков лиги и попрощались с теми, кто покинул нас по спортивному принципу. Согласовали регламент нового сезона и все дополнения к нему. От "Краснодара" было предложение по Кубку России, что нужно вернуться к двухраундовому противостоянию. Будем решать, как вклинить это в календарь. Клубы РФПЛ считают, что нужно играть два матча, начиная уже с 1/16 финала”, - цитирует Прядкина Sport24.ru.
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:20
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(0)
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Еще добавить ,что начиная с 1/16 или 1/8 проводить "слепую" жеребьевку после каждого этапа.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (3)
online

про мячи не забудьте!желтые на снегу не видно rage и в белой форме на снегу тоже запретить.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 17:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Двухматчевый формат Кубка России с 1/16 финала - это слишком. С 1/2 финала - достаточно, чтобы не было случайных победителей.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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