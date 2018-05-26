Официально: Урош Спайич подписал контракт с "Краснодаром

Защитник Урош Спайич прибыл в расположение "Краснодара".Игрок сборной Сербии прошел медобследование и заключил с российским клубом контракт сроком до 2023 года.Трансфер центрального защитника обойдется "Краснодару" в 6-7 миллионов евро.