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Официально: Урош Спайич подписал контракт с "Краснодаром

Защитник Урош Спайич прибыл в расположение "Краснодара".

Игрок сборной Сербии прошел медобследование и заключил с российским клубом контракт сроком до 2023 года.

Трансфер центрального защитника обойдется "Краснодару" в 6-7 миллионов евро.

Официальный сайт Краснодара
Теги: Краснодар Спайич
Сегодня, 14:20
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(3)
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А тем временем Галицкий уверено продвигает свой клуб в будущие лидеры чемпионата.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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