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Анатолий Мещеряков: задача "Локомотива" в следующем сезоне - занять место не ниже пятого
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал об итогах заседания совета директоров московского клуба.
"Краткие итоги совета: итоги сезона признаны хорошими, совет директоров поблагодарил главного тренера команды и президента клуба и в их лице весь менеджмент клуба и всю команду за то, что так хорошо отработали в этом сезоне и перевыполнили план. Задачи на предстоящий сезон традиционны: долгосрочно играть в еврокубках, а значит, занять место не ниже пятого и достойно выступить в Лиге чемпионов. Насчёт трансферного бюджета — у нас нет отдельного трансферного бюджета, всё остальное лежит в общем бюджете клуба на следующий год. Что касается контрактов игроков, когда произойдут официальные изменения, мы всё сообщим", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
"Краткие итоги совета: итоги сезона признаны хорошими, совет директоров поблагодарил главного тренера команды и президента клуба и в их лице весь менеджмент клуба и всю команду за то, что так хорошо отработали в этом сезоне и перевыполнили план. Задачи на предстоящий сезон традиционны: долгосрочно играть в еврокубках, а значит, занять место не ниже пятого и достойно выступить в Лиге чемпионов. Насчёт трансферного бюджета — у нас нет отдельного трансферного бюджета, всё остальное лежит в общем бюджете клуба на следующий год. Что касается контрактов игроков, когда произойдут официальные изменения, мы всё сообщим", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
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