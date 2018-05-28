"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, который весной на правах аренды выступал за "Рубин", возвращается в стан красно-белых.30-летний болгарин забил 4 гола в 9 матчах за казанский клуб, который платил около 500 тысяч евро из его зарплаты в 1,8 миллиона евро в год.Однако "Рубин" не может позволить себе выкуп Попова за 2 миллиона евро при нынешнем лимите на легионеров и высокой зарплате игрока.Попов найдет себе новый клуб (говорят про определенный интерес в Турции) или начнет подготовку к сезону с московской командой.