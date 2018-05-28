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"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, который весной на правах аренды выступал за "Рубин", возвращается в стан красно-белых.

30-летний болгарин забил 4 гола в 9 матчах за казанский клуб, который платил около 500 тысяч евро из его зарплаты в 1,8 миллиона евро в год.

Однако "Рубин" не может позволить себе выкуп Попова за 2 миллиона евро при нынешнем лимите на легионеров и высокой зарплате игрока.

Попов найдет себе новый клуб (говорят про определенный интерес в Турции) или начнет подготовку к сезону с московской командой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Попов Рубин Спартак Трансферы
Вчера, 22:36
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(3)
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:45) #
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online

Цитата: ФКСМ_1922
Вы там в бомжеграде своём все наркоманы?

у них там дУрка коллективная!
Гена, Боярский, Фурсенко и пр., разве их можно считать адекватными?!
Болото, газы.. Вот и результат коллективного сумасшествия.. Прям Палата №6 smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ФКСМ_1922
Цитата: grisha
Ничего страшного - Бердыев купит Роналдо )))))))))))))
Уж на него то он уже наворовал ))))))))))))))))))))))

Вы там в бомжеграде своём все наркоманы?

Тююю... Да он с майдана незалежности, а там таки да - все.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Ничего страшного - Бердыев купит Роналдо )))))))))))))
Уж на него то он уже наворовал ))))))))))))))))))))))

Вы там в бомжеграде своём все наркоманы?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:45) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего страшного - Бердыев купит Роналдо )))))))))))))
Уж на него то он уже наворовал ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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